В канун 100-летия создания органов безопасности Азербайджана сотрудники Службы государственной безопасности приняли участие в организованной военно-медицинским управлением СГБ под лозунгом «Сдай кровь - подари жизнь!» акции по сдаче крови.

Акция была проведена при поддержке Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б. Эйвазова с целью оказания помощи людям, страдающим наследственными заболеваниями крови, такими как гемофилия и талассемия в рамках госпрограммы «Забота о детях, страдающих гемофилией и талассемией».

Сотрудники СГБ приняли активное участие в акции. Собранная кровь была сдана в Центральный банк крови Министерства здравоохранения.