В отместку сегодня утром в Тебризе неизвестные расписали стены футбольного клуба тебризских армян «Арарат» лозунгами « Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана». Примечательно что лозунг был написан на латинице.

Плакат с лозунгом « Карабах – это Армения», который был поднят на встрече премьер-министра Армении Николом Пашиняном с проживающей в Тегеране армянской диаспорой, вызвал резкое недовольство среди азербайджанцев Ирана.

Кроме того, опасаясь протестов азербайджанцев во время пятничного намаза, в Тебризе начали вывешивать плакаты с цитатой Али Хаменеи «Карабах – исламская земля».

Представителей иранских спецслужб также беспокоило то, что сегодня десятки тысяч азербайджанцев соберутся на стадионе для того, чтобы болеть за свой любимый футбольный клуб «Тракторсази». Азербайджанская команда играет против клуба «Сепахан».

В соцсетях уже появляются видеозаписи со стадиона, где перед матчем тысячи болельщиков выкрикивают лозунги «Карабах наш и будет нашим».