В связи со Всемирным днем дикой природы, отмечаемым 3 марта, вход в национальные парки Азербайджана будет бесплатным, сказала журналистам глава пресс-службы Минэкологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.



Согласно информации, в этот день в национальных парках страны будет объявлен день открытых дверей, и вход будет бесплатным с 09:00 до 18:00.

Также в этом году в национальных парках страны планируется запустить специальные уголки для детей, где будут проводиться различные мероприятия, игры для плодотворной организации их досуга, сказал директор департамента министерства Хикмет Ализаде.

В Азербайджане девять национальных парков и один природный заповедник.