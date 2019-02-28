В Дубае компания создала внедорожник Dhabiyan специально для шейха Хамада бин Хамдана аль Нахайана, также известного как «Радужный шейх», сообщает The Sun.

Огромный внедорожник построен на базе военного тягача Oshkosh M1075. Масса его составляет 24 тонны, длина - около 11 метров.

Чтобы сдвинуть махину с места, создатели расположили в недрах 15,2-литровый двигатель Caterpillar, мощность которого оценивается в 600 лошадиных сил. Dhabiyan позаимствовал переднюю часть у грузовика, кабину — у Jeep Wrangler Unlimited, задний бампер — у Dodge Dart. Даже фонари были позаимствованы у Ford Super Duty.

Арабский шейх обладает одной из крупнейших коллекций машин в мире. За долгое время он собрал сотни грузовых и легковых автомобилей.