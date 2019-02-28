Турция и США начали переговоры о покупке Patriot

Анкара и Вашингтон начали переговоры по вопросу покупки Турцией американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу.

«Американцы позитивно отреагировали на последнее письмо, которое мы отправили по вопросу Patriot два года назад, переговоры начались», — сказал Чавушоглу.

Отметим, что в декабре прошлого года Госдеп одобрил продажу Турции ЗРК Patriot на $3,5 млрд. Ведомство утвердило решение о поставках 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для комплексов Patriot, а также радаров 4 AN/MQP-65 и другого оборудования.