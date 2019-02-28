Китай закрыл генконсульство в Турции

На фоне напряженности в отношениях между Пекином и Анкарой Китай временно закрыл генконсульство в городе Измир на западе Турции, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства КНР в Турции.

«Официальное открытие генконсульства Китая в Измире состоялось в сентябре 2015 года, и с тех пор оно играло важную роль в улучшении сотрудничества между Китаем и регионом Измир. Китайская сторона с 28 февраля 2019 года решила временно закрыть генконсульство в Измире и уведомила об этом Анкару. Турецкая сторона заявила, что встретила это с пониманием. Всю дипломатическую и консульскую работу вместо генконсульства в Измире теперь будет осуществлять посольство Китая в Анкаре», — говорится в сообщении.

На этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в ООН озвучил озабоченность страны уйгурским вопросом и призвал Китай уважать права человека и свободу вероисповедания.

«Между друзьями могут случаться разногласия и недопонимания, но мы должны решать их через диалог. Повсюду критиковать своего друга публично — это не конструктивный подход», — ответил на это китайский дипломат.