По словам Абрамова, санкции закрыли для российских производителей многие рынки, "которые имели хороший потенциал".

Российские производители патронов и стрелкового оружия потеряли около 50 миллиардов рублей за все время действий американских санкций, сообщает РБК со ссылкой на одного из топ-менеджеров госкорпорации "Ростех" Сергея Абрамова.

Ежегодные потери Абрамов оценил в 10 миллиардов рублей. Ранее около 80 процентов российской продукции направлялось на рынки стран Европы и США. Схожая ситуация складывается с производителями стрелкового оружия. В частности, потери концерна "Калашников" исчисляются десятками миллионов долларов.

Представитель "Ростеха" заявил, что США пополняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства патронами из Китая и Болгарии.

По мнению Сергея Абрамова, для исправления ситуации и возмещения потерь необходимо переформировать всю патронную отрасль, в том числе сделать ее менее разрозненной: "Пока отечественный стрелковый боеприпас по некоторым характеристикам уступает по качеству натовскому - а это вопрос нашей конкурентоспособности".