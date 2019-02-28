Возле Кипра обнаружили крупнейшее месторождение газа

Американская ExxonMobil открыла новое месторождение газа на блоке 10 на шельфе Кипра, от которого в свое время отказалась французская Total, говорится в сообщении ExxonMobil.

Месторождение было открыто во время бурения скважины Glaucus-1. Глубина воды в районе бурения достигает примерно 2000 м. По предварительной оценке, запасы месторождения могут составить от 142 млрд до 227 млрд кубометров газа.

ExxonMobil принадлежит 60% на этом блоке, она является оператором работ. Еще 40% принадлежат Qatar Petroleum. Этот блок ранее осваивала Total, но отказалась от него, не обнаружив коммерческих запасов углеводородов.