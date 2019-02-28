Россия отказалась признавать победу Украины в Гаагском суде

По его словам, «российская сторона не участвует в разбирательстве, поскольку у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинской компании, и не признает частичное решение».

Ранее в пятницу «Нафтогаз Украины» заявил, что выиграл спор о взыскании с России ущерба за потерю активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение в пользу украинской компании приняла постоянная палата Третейского суда в Гааге, говорилось в сообщении «Нафтогаза». В нем отмечалось, что суд пока не определил сумму убытков компании, это сделают на следующем этапе судебного процесса. Сам «Нафтогаз» оценивает стоимость «экспроприированных в Крыму активов» минимум в $5 млрд.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на юристов пишет, что «Нафтогаз» поспешно объявил о победе в Гааге, арбитраж лишь согласился рассматривать спор об активах компании в Крыму. Окончательного решения по данному иску стоит ждать лишь в начале 2020 года.