Пожар уничтожил 20 домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В селе полностью сгорели порядка 20 домов и столько же нежилых построек", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что все жители села остаются на месте: "Увозить стариков и детей никуда не будут".

Ранее сообщалось, что возгорание ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители.

Село считается высокогорным и труднодоступным - высота около трех тысяч метров. В населенном пункте проживают около 300 человек.