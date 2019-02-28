В Дагестане горит село: огнем охвачены 20 домов Видео; обновлено 01:17
Пожар уничтожил 20 домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В селе полностью сгорели порядка 20 домов и столько же нежилых построек", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что все жители села остаются на месте: "Увозить стариков и детей никуда не будут".
Ранее сообщалось, что возгорание ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители.
Село считается высокогорным и труднодоступным - высота около трех тысяч метров. В населенном пункте проживают около 300 человек.
* * *
В Дагестане в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района горят сразу 20 домов. В МЧС республики заявляют, что из села проводят эвакуацию жителей, пишут российские СМИ.
В МЧС Дагестана заявили, что информация о возгорании сразу шести домов в селе поступила в 21:00 по местному времени, огонь быстро распространился на соседние дома.
«Жильцы эвакуированы. В тушении принимает участие местное население. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Как сообщает ТАСС, «полностью сгорели около десяти домов».