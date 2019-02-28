«Азеригаз» предупреждает...

В последние дни по разным адресам Баку лицо (лица), выдававший (выдававшие) себя работником (работниками) ПО «Азеригаз», требовал (требовали) от граждан определенную сумму денег для замены батареек газовых смарт-счетчиков, установленных в квартирах, или самих смарт-карт по причине якобы истечения их сроков. Об этом haqqin.az сообщили в производственном объединении.

В связи с этим «Азеригаз» доводит до сведения потребителей, что все услуги абонентам в Баку оказываются только в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal, а сотрудники «Азеригаз» по предъявлении своих служебных документов могут проводить лишь профилактический осмотр счетчиков в квартирах на бесплатной основе: «Мы вновь повторяем, что граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, должны обратиться в соответствующий полицейский участок по месту своего проживания».