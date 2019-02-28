Назим Бабаев вышел в финал чемпионата Европы, установив личный рекорд

Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев успешно выступил в квалификации чемпионата Европы в закрытых помещениях, который стартовал в пятницу в шотландском Глазго.

Наш прыгун тройным в первой же попытке показал результат 16 метров 81 сантиметр и легко пробился в финал. 16,81 – это личный рекорд Назима Бабаева в залах. В соревнованиях на открытом воздухе его лучший показатель – 17,18, который он продемонстрировал в 2017 году.

Для попадания в число финалистов на нынешнем чемпионате Европы нужно прыгнуть на 16,70, либо попасть в восьмерку лучших в квалификации.

На данный момент, помимо азербайджанского атлета, в финал пробились португалец Нельсон Эвора (16,89) и словак Томас Вешелка (16,78).

Квалификационные соревнования продолжаются. Финал состоится в воскресенье.