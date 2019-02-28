Госдеп подтвердил террористический статус ПКК
США подтвердили, что считают Рабочую партию Курдистана (ПКК) террористической группировкой, заявил Госдепартамент, сообщает РИА Новости.
"Госдепартамент рассмотрел и подтвердил террористический статус Рабочей партии Курдистана", - говорится в сообщении.
Партия находится в антитеррористическом списке США с 1997 года.
Данный шаг можно рассматривать как жест в сторону Турции, которая считает союзные США курдские формирования в Сирии союзниками террористической ПКК.