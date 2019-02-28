Лукашенко: «От того, что я признаю Крым российским, ничего не изменится»

Проблема признания Крыма обсуждалась с Россией, но Беларусь предпочла нейтралитет, сказал президент Александр Лукашенко журналистам во время «Большого разговора с президентом», пишут российские СМИ.

«...Что изменится, если я заявлю, что Крым российский? Что мы получим? Надо смотреть дальше...», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что «благодарен Путину за его понимание моего положения».

«Некоторые люди России от меня требовали, и ногами, и каблуками стучали — если ты союзник, если ты пророссийский, если ты пронаш — ты должен то-то, то-то, то-то сделать... И я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного дальше, глубже, может, вам пригодится в этом конфликте такая Беларусь, с такой позицией», — указал Лукашенко.

Лукашенко призвал «смотреть дальше и глубже в этих вопросах» и попытаться «хотя бы в данном случае» его понять: «Не могу я быть марионеткой: подписал вчера один документ, а сегодня выскакиваю и начинаю кричать».