Чингиз Абдуллаев о сносе дома-музея Джафара Джаббарлы: «Где и когда такое вытворяли в мире?»

Сейчас мне могут возразить, что ты должен жаловаться президенту. Но почему все вопросы в нашей стране нужно отсылать к главе государства? А десятки чиновников, которые получают зарплаты и находятся на своих должностях, не обязаны следить за этим «беспределом»?

Во многих странах мира при реконструкции старых помещений специально оставляют стены старых домов, чтобы затем провести капитальный ремонт. Так было и со зданием Союза писателей на улице Хагани.

«В Баку сносят дом-музей Джафара Джаббарлы. Всем пояснили, что наследники приватизировали землю и дом, продали застройщику, и теперь на его месте будет многоэтажное строение. А музей поместят на первом этаже, - написал Чингиз Абдуллаев в своем фейсбуке. - Видимо, это нечто новое в мировой культуре, когда сносят дом, где жил писатель, и переносят вещи в «новодел». Если в мире есть подобные примеры, то хотелось бы узнать, где и когда подобное вытворяли?

Понимаю, что в обществе чистогана и наживы все решают деньги. Понимаю, что наследники нуждались и продали память своего выдающегося предка. Понимаю, что сумели получить разрешение. Все понимаю. Деньги важнее всего. Но все равно неприятно.

Джафар Джаббарлы - основатель нашей драматургии и киносценаристики, один из самых выдающихся деятелей нашей литературы, ушедший в другой мир в 35 лет. Но разве это кому-нибудь интересно? И, в конце концов, что здесь такого? Ведь экспонаты из музея перенесут в новое здание. Он, правда, там никогда не жил, и это будет уже не дом-музей с уникальной мозаикой и своей неповторимой аурой. Но кого это должно волновать? Почему каждый раз нужно наступать на одни и те же грабли? Почему нужно демонстративно сносить памятник Мушвигу, чтобы затем его поставить на прежнее место? Почему нужно разрушать мечеть на бывшей Советской, а потом ее восстанавливать? Почему нужно сносить выдающееся произведение Щусева, а потом воссоздавать его в другом месте? Трусливо молчать и делать вид, что ничего не происходит - просто невозможно. Это наш город, в котором мы живем...».

Дом-музей знаменитого представителя азербайджанской литературы Джафара Джаббарлы расположен на улице Исмаилбека Гутгашенлы в Ясамальском районе Баку. Как уже сообщал haqqin.az, информацию о сносе и строительстве на этом месте многоэтажного жилого здания подтвердили в Главном управлении культуры города Баку, заявив, что земельный участок и постройки, относящиеся к дому-музею Джафара Джаббарлы, приватизированы в 1998-2005 годах.

Министерство культуры не сочло нужным заплатить родственникам драматурга компенсацию за приватизированный ими дом, чтобы вернуть его на свой баланс, а решило, что более выгодно будет купить для Джафара Джаббарлы новый «дом» в новостройке.