В Израиле требуют отставки Нетаньяху

Акция была организована партией "Авода". Колонна из 60 автомобилей с наклейками "Черный день для Государства Израиль" прибыла к резиденции Нетаньяху. Участники акции размахивали черными флагами и призывали премьера уйти в отставку. Полиция не позволила автомобилям остановиться возле резиденции Нетаньяху.

Напомним, накануне юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаньяху на слушания перед предъявлением обвинений по делам 1000, 2000 и 4000. В ответ глава израильского правительства выступил со специальным заявлением. Он в очередной раз повторил, что подвергается преследованиям по политическим мотивам, обвинил госпрокурора и главу экономического отдела прокуратуры тель-авивского округа в том, что они практикуют избирательное обеспечение закона. "Пусть вас не вводят в заблуждение, я останусь на своем посту еще много лет, но это зависит только от вас, граждане Израиля", - сказал Нетаньяху.