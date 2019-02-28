Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно
Власти украинского города Гуляйполе заявили о намерении вернуть на историческую родину прах анархиста Нестора Махно, передает ФАН.
Сообщается, что инициативу одобрил городской совет, а также племянник Махно. Местные чиновники заявили, что Махно «наш бренд».
Власти города намерены разместить прах Махно в музее.
Также сообщается, что французская сторона пока не дала окончательный ответ.
Прах Нестора Махно находится в урне, замурованной в Стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез.