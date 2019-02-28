Трамп обвинил КНДР в смерти американского студента

Президент США Дональд Трамп признал КНДР виновной в смерти 22-летнего американского студента Отто Вомбиера, сообщает Life со ссылкой на запись американского лидера в Twitter.

«Разумеется, я считаю Северную Корею ответственной за плохое обращение с Отто и за его смерть. Главное - Отто Вомбиер погиб не напрасно. Он и его семья стали колоссальным символом сильнейшей любви и силы», - отметил Трамп.

При этом президент США ни словом не обмолвился о причастности к инциденту его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Ранее Трамп заявлял, что глава КНДР не знал о плохом обращении с американским подданным, скончавшимся после освобождения из тюрьмы.

Напомним, в 2016 году северокорейские власти приговорили Отто Вомбиера к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из КНДР плакат с пропагандой. Студента вернули на родину спустя год в состоянии комы. Через несколько дней 22-летний Вомбиер скончался. Позднее родственники студента через суд обязали КНДР выплатить им 500 миллионов долларов.