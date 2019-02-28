Президент Словении заявил, что ЕС может отсрочить Brexit

Президент Словении Борут Пахор в эксклюзивном интервью телеканалу Sky News заявил, что он верит, что его страна и «многие другие» страны ЕС могут ненадолго отсрочить Brexit.

В интервью, которое президент Словении дал телеканалу в ходе своего трехнедневного визита в Великобританию, он отметил, что Британия должна показать «ясность и консенсус» и представить ЕС план, который могут одобрить члены парламента.

Телеканал отмечает, что данное высказывание президента Словении прозвучало после заявления главного переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, отметившего, что он готов дать Британии больше гарантий того, что Ирландский «бэкстоп» был намечен, как временная мера.

«Бэкстопом» назвали дополнительный план, который позволит избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если Великобритания и ЕС не заключат сделки по свободной торговле.