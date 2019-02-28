Пашинян летит в Европу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 3 по 5 марта с рабочим визитом посетит Бельгию.

В рамках визита премьер-министр Армении проведет встречи на высоком уровне с руководителями структур Европейского союза, в частности, с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

После встреч Никол Пашинян и Дональд Туск выступят с заявлением перед представителями СМИ, а с президентом Еврокомиссии Никол Пашинян проведет совместную пресс-конференцию.

Премьер-министр Никол Пашинян также посетит Европарламент и выступит с речью в Комитете по международным отношениям Совета Европы.