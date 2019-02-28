Даже спустя 14 лет не нашли убийц Эльмара Гусейнова

Сегодня исполняется 14 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова. Журналист был расстрелян в подъезде собственного дома 2 марта 2005 года. Убийца выпустил в Эльмара Гусейнова семь пуль.

Правоохранительные органы Азербайджана, в частности, МВД и Генпрокуратура сделали все для раскрытия этого злодейского убийства. Так, было установлено, что исполнителями преступления являются граждане Грузии Теймураз Алиев и Таир Хубанов, однако несмотря на неоднократные запросы азербайджанской стороны Грузия отказалась от выдачи подозреваемых. Следственным путем установить заказчика преступления так и не удалось.

Вместе с тем, расследование, которое провел друг и соратник Эльмара Гусейнова Эйнулла Фатуллаев, показало, что организаторами убийства могли быть высокопоставленные сотрудники упраздненного в 2015 году Министерства национальной безопасности, которое и вело дело об убийстве журналиста.

Через 10 лет после убийства Эльмара это министерство было упразднено за бандитизм в отношении предпринимателей и рядовых граждан, за превращение в преступное сообщество, а его высокопоставленные сотрудники оказались за решеткой.