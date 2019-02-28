Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку состоялась жеребьевка чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в нашей столице с 16 по 19 мая.

В командных соревнованиях сеньорок сборная Азербайджана получила 18-й номер. Всего в жеребьевке участвовали 33 страны. Откроет состязания сеньорок команда Македонии, которая впервые выступит на взрослом Евро. Последний 33-й номер у сборной России.

На чемпионате Европы в Баку также пройдут состязания юниорских групп. Здесь наша команда будет выступать под номером 16. В групповых соревнованиях юниорок на данный момент заявлены 22 страны.

В жеребьевке принимали участие представители Европейского союза гимнастики (UEG). Они прибыли в Баку для обсуждения организационных вопросов, связанных с предстоящими в нашей стране соревнованиями. В частности, гости говорили с местным Оргкомитетом о подготовке зала, аккредитациях, работе медиа, волонтерах и других важных моментах.