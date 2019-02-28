Ранчо Майкла Джексона выставили на продажу

Ранчо Neverland американского певца Майкла Джексона выставили на продажу за 31 миллион долларов, сообщает Life со ссылкой на The Wall Street Journal.

В 2015 году за него давали гораздо больше — $100 млн, а двумя годами позже цена существенно снизилась — до 67 млн. После этого объект был снят с рынка недвижимости.

Ранчо расположено в 64,4 км от Санта-Барбары и занимает участок земли площадью чуть более одной тысячи га. Общая площадь помещений, среди которых три гостевых дома, студия-кинотеатр, теннисный корт, бассейн и несколько подсобных помещений, составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Певец купил ранчо в 1987 году за 19,5 миллиона долларов.