Госкомитет градостроительства и архитектуры встал на защиту дома-музея Джафара Джаббарлы

История вокруг сноса дома-музея выдающегося азербайджанского драматурга Джафара Джаббарлы продолжает оставаться в центре общественного внимания. Свое возмущение по поводу уничтожения памятника культурного наследия не скрывают как простые горожане, так и представители интеллигенции.

Ранее, известный писатель Чингиз Абдуллаев, комментируя ситуацию вокруг сноса дома Джафара Джаббарлы, назвал происходящее «беспределом».

Теперь на защиту дома-музея выдающегося драматурга встал Государственный комитет градостроительства и архитектуры. В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе Госкомитета заявили, что на сегодняшний день к ним не поступало обращений ни об утверждении документов территориального планирования, ни о получении разрешения на снос или строительство по адресу дома-музея (Баку, Ясамальский район, улица И.Гутгашенлы, 44).

В Госкомитете отметили, что таким образом любые попытки снести дом-музей Джафара Джаббарлы или начать строительство на данной территории без разрешения соответствующего органа исполнительной власти не могут классифицироваться иначе как незаконные действия.

В связи с этим, для пресечения каких-либо неправомерных работ по данному адресу Госкомитет направил соответствующие обращения в Исполнительную власть города Баку и Министерство чрезвычайных ситуаций.

В Госкомитете также добавили, что здание музея находится в списке исторических и архитектурных памятников местного значения (инвентарный № памятника 5592), утвержденном решением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года за номером 132. В случае обращения для выдачи разрешения на проведение каких-либо строительных работ на данной территории, вопрос может быть рассмотрен только при условии сохранения и регенерации здания музея в его первоначальной форме и объеме, а также соблюдения требований градостроительного законодательства.

Напомним, что информацию о сносе и строительстве на этом месте многоэтажного жилого здания haqqin.az сообщили в Главном управлении культуры города Баку, заявив, что земельный участок и постройки, относящиеся к дому-музею Джафара Джаббарлы, приватизированы в 1998-2005 годах.

Министерство культуры не сочло нужным заплатить родственникам драматурга компенсацию за приватизированный ими дом, чтобы вернуть его на свой баланс, а решило, что более выгодно будет купить для Джафара Джаббарлы «дом» в новостройке.