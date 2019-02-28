В Бардинском районе произошло жестокое убийство. Как сообщает Report, в селе Каталпараг местный житель отправился домой к тестю и насмерть зарубил топором свою 27-летнюю жену Нават Гурбанову.

Он также тяжело ранил свою тещу Рахилю Гараеву. Не ограничившись этим, мужчина забрал своего 6-летнего сына и поджог дом. Раненая женщина доставлена в Бардинскую центральную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту в Бардинской прокуратуре ведется расследование.