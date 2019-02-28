Смертельное ДТП в Агджабеди есть жертвы
В Агджабеди произошло тяжелое ДТП. Как сообщили Report, авария отмечена на территории села Хюсюлю.
Столкнулись легковые автомобили марок Lada Priora и Mitsubishi Pajero. В результате происшествия водитель Lada Priora Эльсевяр Мамедов и его супруга Хаят Мамедова погибли на месте ДТП.
Акиф Бабаев, Гара Бабаев и Алирза Аскеров, получившие травмы различной степени тяжести, помещены в Агджабединскую центральную районную больницу.
Их состояние расценивается как средней тяжести. По факту ведется расследование.