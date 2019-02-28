Смертельное ДТП в Агджабеди есть жертвы

В Агджабеди произошло тяжелое ДТП.  Как сообщили Report, авария отмечена на территории села Хюсюлю.

Столкнулись легковые автомобили марок Lada Priora и Mitsubishi Pajero. В результате происшествия водитель Lada Priora Эльсевяр Мамедов и его супруга Хаят Мамедова погибли на месте ДТП.

Акиф Бабаев, Гара Бабаев и Алирза Аскеров, получившие травмы различной степени тяжести, помещены в Агджабединскую центральную районную больницу. 

Их состояние расценивается как средней тяжести. По факту ведется расследование.

1457 просмотров