В деловом квартале Лондона загорелся небоскреб

В деловом квартале Лондона загорелось высотное здание высотой 156 метров, в котором находятся офисы и магазины, сообщает Daily Star.

По данным пожарной службы, огонь вспыхнул на последнем, 33-м этаже небоскреба. На борьбу с огнем прибыло 8 пожарных машин и 60 спасателей.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Кэнери Уорф.

Источники отмечают, что распространение огня по крыше бизнес-центра было остановлено в два часа ночи, а работы по устранению последствий возгорания завершены ближе к утру.

В пожарной охране предполагают, что возгорание вызвало замыкание в проводке в системе кондиционирования здания, которая находится на техническом этаже под крышей.

Пожарным удалось вовремя остановить распространения пламя, поэтому нижние этажи, где расположены офисы компаний, не пострадали.