Перестрелка между Индией и Пакистаном

Возобновилась перестрелка на границе Индии и Пакистана вблизи линии контроля в Кашмире. Нью-Дели заявляет о гибели по меньшей мере трех мирных жителей, Исламабад — об одном погибшем, сообщает Associated Press.

Индийские правоохранители рассказали, что трое человек погибли после выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом рядом с так называемой линией контроля, что разделяет гималайскую территорию Кашмира между двумя сторонами.

В то же время в Пакистане правительственный чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения беспорядочно преследуют сельских жителей на границе около линии контроля, что привело к гибели подростка, а также ранению трех человек. Также он рассказал, что в результате индийского обстрела было разрушено несколько домов.