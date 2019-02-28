Под Тулой опрокинулся школьный автобус

Восемь детей и двое взрослых получили травмы в результате аварии школьного микроавтобуса, который опрокинулся после столкновения с внедорожником в Тульской области. Все пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе УМВД по Тульской области, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что двое детей получили травмы.

"В момент аварии в микроавтобусе, помимо водителя, находились восемь детей в возрасте 13-15 лет и двое сопровождающих. Установлено, что дети, учащиеся общеобразовательной школы села Архангельское Каменского района, возвращались из Тулы с соревнований по лыжным гонкам. В результате аварии восемь детей и двое сопровождающих получили различные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Все дети доставлены в медицинское учреждение города Ефремова", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в 15:40 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о ДТП на 39-м км автодороги Лопатково - Ефремов с участием автомобилей "Газель" и внедорожником Toyota Sequoia. По предварительной информации, в районе деревни Доробино Тепло-Огаревского района водитель Toyota совершил попутное столкновение с микроавтобусом, который затем опрокинулся. Как уточнили в полиции, в момент аварии все дети были пристегнуты, что уберегло их от получения серьезных травм.