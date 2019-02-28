Археологи обнаружили в Египте гигантского сфинкса
Археологи обнаружили в Египте гигантского сфинкса, который предположительно был создан в эпоху правления деда фараона Тутанхамона - Аменхотепа III, сообщает Fox News.
Сфинкс, длина которого составляет 16.4 фута, а ширина – 5 футов, был обнаружен на глубине нескольких футов, на территории древнеегипетского каменного карьера Гебель Эль-Силсила.
В настоящее время удалось откопать лишь голову памятника. Ученые датируют скульптуру 14-м веком до нашей эры, эпохой правления фараона Аменхотепа III.