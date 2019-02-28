Бойца Емельяненко арестовали на 10 суток

Боец MMA Александр Емельяненко, непочтительно обошедшийся накануне с полицией Кисловодска, отправлен под арест.

Он отбудет в спецприемнике 10 суток, распорядился городской суд.

Ранее спортсмен извинился перед полицейскими, которые остановили его авто, за грубость. Емельяненко хотел сбежать от эвакуаторщиков и протаранил два автомобиля. Медосмотр показал, что виновник ДТП нетрезв.

«Каюсь, что сел за руль в нетрезвом состоянии», — сказал боец.

При этом он уверяет, что противоправных действий с его стороны не было. «Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, то это бы на них отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком нет побоев, нет жалоб», — заявил он.