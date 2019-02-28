Протесты в Париже: полиция применяет силу
На акциях «желтых жилетов» в Париже и Нанте полиция оказала силовое воздействие на манифестантов.
В столице задержаны как минимум девять протестующих. Правоохранители разогнали их водометами.
В Нанте против активистов применялся слезоточивый газ. О возможных пострадавших не сообщается.
По всей Франции в акциях против экономической политики президента Эммануэля Макрона участвуют около 5,5 тыс. человек.
Между тем BFM TV передает, что в прокуратуру впервые поступила жалоба от участника таких протестов. «Желтый жилет» из департамента Дром пожаловался на задержание.