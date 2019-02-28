Трамп выступил против сильного доллара

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) страны и заявил, что слишком сильный американский доллар отпугивает другие страны от торговли с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, излишне жесткая монетарная политика американского центробанка способствовала укреплению доллара, однако подорвала конкурентоспособность США.

«У нас есть джентльмен в ФРС, которому нравится очень сильный доллар. Я хочу сильный доллар, но я хочу, чтобы этот доллар был на пользу нашей стране, а не настолько сильный доллар, что мешает нам иметь дело с другими странами», — заявил Трамп.

Отмечается, что под «джентельменом из ФРС» подразумевается Джером Пауэлл, нынешний председатель управляющего совета Федеральной резервной системы, которого Трамп не раз критиковал.