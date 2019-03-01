Россия признала полное уничтожение «Исламского государства»
Террористическая организация «Исламское государство» полностью уничтожена, однако говорить о победе над терроризмом в Сирии рано. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью кувейтскому информагентству «Куна». Оно также опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«Еще многое предстоит сделать для нейтрализации "спящих" ячеек радикальных бандформирований. В стране сохраняются отдельные очаги присутствия террористов», - заявил министр.