Американский «Троянский конь» разрушит Россию? Отвечает генерал Герасимов
Новая стратегия ведения военных действий «Троянский конь», которую разработал Пентагон, предусматривает объединение политического давления и военной силы. Об этом сообщил накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии, передает ТАСС.
«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО (высокоточное оружие – ред.) по наиболее важным объектам», - сказал он.
Отметим, что на прошлой неделе начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию боевых действий против России и Китая, которая предполагает «скрытое вторжение».
В выступлении Голдфейн объяснил, что концепция предполагает скрытое проникновение военнослужащих на территорию противника по суше, морю и воздуху. Ведущую роль в этой стратегии должен играть построенный по технологии стелс истребитель F-35, оснащенный высокоточным оружием.
«В конечном счете это сетевая война в режиме реального времени, где не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные войска должны быть невидимками», - объяснял Голдфейн.
По его словам, подготовка этой стратегии займет около года. На нее планируется потратить порядка 135 миллиардов долларов.
Генерал Герасимов, в свою очередь, заявил, что Россия готовит ответные меры на новую концепцию США.
«Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников», - подчеркнул Герасимов.
По его словам, основой ответа РФ является «стратегия активной обороны», которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.
Начальник Генштаба России также подчеркнул, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики.
«Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», - заявил генерал Герасимов.
Он также отметил, что США используют технологии «цветных революций» и так называемой мягкой силы. Герасимов указал, что целью подобных действий является устранение государственности неугодных им стран, смена законно избранных органов государственной власти, а также подрыв суверенитета.
Он указал, что такое происходило в Ираке, Ливии. По словам начальника российского Генштаба, подобные действия наблюдаются сейчас и в Венесуэле.