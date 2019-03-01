Новая стратегия ведения военных действий «Троянский конь», которую разработал Пентагон, предусматривает объединение политического давления и военной силы. Об этом сообщил накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии, передает ТАСС.

«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО (высокоточное оружие – ред.) по наиболее важным объектам», - сказал он.

Отметим, что на прошлой неделе начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию боевых действий против России и Китая, которая предполагает «скрытое вторжение».

В выступлении Голдфейн объяснил, что концепция предполагает скрытое проникновение военнослужащих на территорию противника по суше, морю и воздуху. Ведущую роль в этой стратегии должен играть построенный по технологии стелс истребитель F-35, оснащенный высокоточным оружием.

«В конечном счете это сетевая война в режиме реального времени, где не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные войска должны быть невидимками», - объяснял Голдфейн.

По его словам, подготовка этой стратегии займет около года. На нее планируется потратить порядка 135 миллиардов долларов.