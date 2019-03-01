Индия будет выпускать автоматы Калашникова

Завод по изготовлению автоматов Калашникова в Индии начинает работу, запланирована постепенная полная локализация производства, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, передает Интерфакс.

"Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправительственным соглашением. Проект предполагает создание свыше 700 тысяч автоматов с поэтапной полной локализацией производства", - сказал он в воскресенье.

"Благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов самого известного в мире бренда стрелкового оружия в короткие сроки, - отметил глава службы. — Это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества".

В феврале индийская газета The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве страны, сообщила, что соглашение о совместном производстве 750 тыс. автоматов "Калашников" АК-203 оценивается в $1,7 млрд.

По сообщению издания Defence News, партия в 50 тыс. единиц АК-203 должна быть передана Индии сразу после подписания соглашения для удовлетворения срочной потребности армии страны в автоматах.