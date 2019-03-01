США создают коалицию для смены власти в Венесуэле

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает CNN.

«Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом», - сказал он в эфире телеканала.

Болтон отметил: «Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать».

Между тем в минувшее воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро «худшим из тиранов» и не исключил варианта военной операции в этой стране.