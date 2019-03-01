«Нефтчи» и «Карабах» продолжают идти вровень видео
Сегодня завершился 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» на поле соперника одолел «Кешля» со счетом 1:0. Единственный мяч на 16-й минуте забил Араз Абдуллаев.
Основной конкурент «Карабаха» в борьбе за чемпионство «Нефтчи» вчера разгромил «Сабах» со счетом 3:0. В двух других матчах тура была зафиксирована ничья: «Сабаил» - «Сумгаит» - 0:0, «Зиря» - «Габала» - 1:1.
Турнирное положение после 19-го тура:
1. «Нефтчи» - 41 очко (19 матчей)
2. «Карабах» - 41 (19)
3. «Сабаил» - 31 (19)
4. «Габала» - 25 (19)
5. «Сабах» - 21 (19)
6. «Зиря» - 18 (19)
7. «Кешля» - 16 (19)
8. «Сумгаит» - 16 (19).