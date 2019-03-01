В США автомобиль въехал в толпу: есть погибшие и раненые видео
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Новом Орлеане, есть погибшие и пострадавшие, сообщает CNN.
Согласно информации, смертельные травмы получили два человека, еще трое пешеходов получили ранения различной степени тяжести. В правоохранительных органах сообщили, что 32-летний водитель скрылся с места ДТП, однако позже его задержали местные жители.
Пострадавших незамедлительно госпитализировали. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
#BREAKING: 2 killed after car runs over pedestrians in New Orleans; 1 arrested pic.twitter.com/6P3grh0kRr— WSVN 7 News (@wsvn) 3 марта 2019 г.