Сильное землетрясение в Индонезии
На индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 23 километрах к юго-востоку от района Сиги провинции Центральный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По предварительным данным, информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.
28 сентября 2018 года на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. В результате подземных толчков и последовавшего за ними цунами погибли 4340 человек.