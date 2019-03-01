Главы генштабов России и США встретятся в Вене

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд проведут встречу в Вене 4 марта. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя КНШ полковника Патрика Райдера.

"Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии", - сообщается в документе.

Отмечается, что они "обсудят деконфликтацию между силами [международной] коалиции и Россией при проведении операций в Сирии, обменяются взглядами на состояние отношений США и России по военной линии, а также обсудят текущую ситуацию в области безопасности в Европе и другие ключевые темы".

Данфорд встретится в Вене и с начальником генерального штаба Вооруженных сил Австрии Робертом Бригером.