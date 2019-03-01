Конгресс проверит Трампа на злоупотребление властью

Об этом сегодня в интервью на телеканале ABC сообщил председатель юридического комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Юридический комитет палаты представителей США в понедельник направит более чем 60 запросов сотрудникам Белого дома, министерства юстиции и другим представителям американского истеблишмента для сбора данных о возможном злоупотреблении властью, коррупции и препятствованию правосудию со стороны президента США Дональда Трампа.

"Завтра мы направим запросы на получение документов более чем 60 людям, представляющим Белый дом и министерство юстиции США, а также Дональду Трампу-младшему и финансовому директору компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу, чтобы начать расследование и представить американцам доказательства о препятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью Трампом", - заявил Надлер. На вопрос ведущего, считает ли он, что президент США "препятствует правосудию", председатель комитета ответил утвердительно.

Ранее телеканал CNN сообщил о намерениях прокуратуры Манхэттена допросить ряд топ-менеджеров строительной империи Trump Organization, принадлежащей Трампу. По данным телеканала, президент и лица из его окружения давно испытывают большую озабоченность в связи расследованиями прокуратуры Нью-Йорка, связанными в том числе с деятельностью бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. Как говорится в материале, Трамп опасается, что данные разбирательства могут напрямую затронуть его бизнес и в перспективе нанести вред гораздо больший, чем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касающееся якобы имевших место связей с РФ.

Ранее телеканал NBC сообщил, что отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планирует проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года.