Согласно обвинительному акту, Гюляр Пириева работала няней и домработницей в доме у президента компании «Матанат А» Эльхана Баширова. За два года работы Гюляр Пириева похитила из дома работодателя ювелирных украшений и денег на общую сумму 56 тысяч 770 манатов.

На основании заявления супруги Эльхана Баширова Вюсали Башировой правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 177.3.2 (воровство в крупных размерах) УК Азербайджана. В отношении Гюляр Пириевой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Потерпевшая Вюсаля Баширова заявила в суде, что с февраля 2018 года у нее из спальни стали пропадать украшения и деньги. И хотя она заподозрила в воровстве няню своих детей, доказать ничего не смогла. Тогда в квартире были установлены скрытые камеры. После того как из пакета в шкафу, где хранились деньги, пропало 1000 долларов, были просмотрены видеозаписи и обнаружилось, что деньги вытащила няня, спрятав их в нижнем белье. На этот раз Вюсаля Баширова обратилась в полицию.

Гюляр Пириева в своем последнем слове заявила, что не признает себя виновной. Однако она призналась, что украла одно золотое кольцо, которое потом продала за 180 манатов, и тысячу долларов. По словам Пириевой, она была вынуждена сделать это потому, что ей три месяца не платили за работу.

Приговором суда Гюляр Пириева была осуждена на 6 лет лишения свободы. Мера пресечения в ее отношении в виде подписки о невыезде была отменена, и она была арестована прямо в зале суда.