Азербайджанский прыгун тройным Назим Бабаев стал победителем взрослого чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

В финале Назим Бабаев в первой же попытке прыгнул на 16 метров 97 сантиметров, установив личный рекорд в залах. Но на этом наш спортсмен не остановился, улетев в четвертой попытке на 17,29. Это абсолютно лучший показатель Назима.

Главный соперник Бабаева – португалец Нельсон Эвора – ответил в четвертой попытке результатом 17,11. Но на большее его не хватило.

Это историческое достижение нашего легкоатлета. Впервые воспитанник азербайджанской школы легкой атлетики стал чемпионом Европы среди взрослых, выступая под флагом нашей страны. Ранее чемпионом Европы под знаменами Азербайджана становился эфиопец Хайле Ибрагимов, выигравший чемпионат Европы-2013 в закрытых помещениях. Также стоит отметить победы на чемпионатах Европы и мира Рамиля Гулиева, представляющего Турцию.

Напомним, что 21-летний Назим Бабаев также является чемпионом Европы-2015 среди молодежи и чемпионом Европы-2017 среди спортсменов не старше 23 лет. Помимо этого, на его счету победы на Всемирной Универсиаде-2017, Европейских играх-2015 и бронза Юношеской Олимпиады-2014.