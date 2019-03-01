Расим Агаев 11:27

Право бомбить? Почему бы и нет! Доказать отсутствие такого рода положения в ооновском перечне прав и свобод не составит труда. Однако согласитесь, читатель, трудно спорить и с тем, что де факто этим правом давно, и притом не таясь, широко пользуются сильные мира сего. А также те, кто прикрывается ими. Вот, например, ознакомившись с очередной информацией с карабахского фронта, нынешний руководитель Армении Н.Пашинян отправился в Москву. «Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве».

Согласитесь, насчет интереса Еревана к евразийскому пространству - полная неожиданность. Это что-то новое, я бы даже сказал, интригующее. Разумеется, Москва спит и видит как евразийский проект покидает «гавань мечты»,чтобы пристать к «причалу реальности». Однако ереванский визитер до сих пор не обнаруживал сколь-нибудь живого интереса к данной теме. Скорее даже наоборот… Заговор против Евразии Армению с полным на то правом можно считать активным членом, скажем так, «Клуба особо миролюбивых государств», возглавляемого Вашингтоном и присвоившего себе право бомбить где захочется, как захочется и кого захочется. Послушать армян, этим правом они наделены самим господом богом с момента своего появления на свет. И воюют они вовсе не с азербайджанцами, а… С кем бы вы думали, читатель, воюют армяне последние тридцать с лишним лет? «На деле нет никакой армяно-азербайджанской войны, есть российско-армянская война. И из этой войны армяне дважды выходили победителями. В Москве это знают давно… » - подобными цитатами препровождала армянская пресса лидера страны Н.Пашиняна на очередную встречу с лидером России В.Путиным! Притом, что Ереван не делает секрета из причин столь неадекватного политического поведения. Об этом ежедневно твердят все ведущие политики в Ереване, где располагается самое большое зарубежное представительство в Закавказье – Посольство CША в Армении. И это при том, что Вашингтону, как, впрочем, и Лондону, Москве и прочим европейским столицам давно и доподлинно известно о ее территориальных претензиях к своим соседям: Турции, Азербайджану, Грузии и, что удивительней всего, патронирующей ее России!? (Крым-то оказывается исконная армянская земля! Не говоря уже о Северном Кавказе!?) В американских конспирологических исследованиях рассматривается политологическая версия о заговоре фактически против всего мира, возглавляемого известным финансистом Соросом и целым рядом авантюрных политиков. Их цель - "создание Большого Ближнего Востока под устойчивой американской властью, которая возьмет под устойчивый контроль будущие движения капитала и энергетических потоков Китая, России и Европейского союза».

В мощи упомянутых столиц, а также ЕС Вашингтону мерещится не исключаемая растущая опасность жизненным интересам США. И заключается она в том, что однажды Москва, Пекин и Брюссель «могут отказаться от американских правил игры». Даже если этого не произойдет, чисто теоретическая угроза такой перегруппировки международных сил может лишить США того особого положения в мировых делах, которым она уже практически располагает и которое не может не учитываться в планируемых военно-политических союзах. А причем тут Армения? – спросит читатель. А при том, что эта страна обладает целым рядом возможностей, которые делают ее незаменимой в кавказском направлении американской экспансии. Помимо удобного геополитического положения она располагает ощутимым влиянием в России, Грузии, Иране. В США не могут не нарадоваться на дружбу и братство армянских экспансионистов с иранскими аятоллами. Растущие военно-политические возможности Еревана служат важнейшим фактором в его неизбежном противостоянии с Баку и Анкарой. Ереванский экспансионизм вполне может вызвать к жизни создание ими эффективного регионального тандема, с целью противостоять армянским замыслам. Как бы там ни было, авторам геополитического проекта Большого Ближнего Востока придется выбирать или как-то иначе решать эту проблему, что само по себе будет способствовать новой роли Армении. Так что очередная вспышка антироссийских настроений в Ереване лишь прелюдия к кавказским играм США, в которых Армении может быть отведена особая роль. Выступать армянству в этом качестве – союзника западных сил, планирующих взятие под контроль всю Евразию с ее неисчислимыми подземными кладовыми не впервой. Итак, то что может показаться новым курсом Армении - всего лишь старая мечта армянства о движении на Запад, с временной и вынужденной остановкой у врат мощнейшего государства Евразии – России. Этим фактором и объясняются политические игры Москвы с Ереваном, свидетелем которых мы стали в последнее время. Цена армянской лояльности Из сказанного вовсе не следует, что расчеты армянства, ориентированные на ослабление России в предстоящей схватке с США полностью подтвердятся. Вашингтон готовится не к военному поражению своего противника (военный способ в противоборстве ядерных держав давно исключен в силу своей самоубийственности), а к лишению его статуса де-факто великой державы. А это не кратковременная акция, а длительная и ожесточенная схватка за лидерство.