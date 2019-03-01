Армения движется на Запад. Россия всего лишь остановка наша аналитика
Право бомбить? Почему бы и нет! Доказать отсутствие такого рода положения в ооновском перечне прав и свобод не составит труда. Однако согласитесь, читатель, трудно спорить и с тем, что де факто этим правом давно, и притом не таясь, широко пользуются сильные мира сего. А также те, кто прикрывается ими. Вот, например, ознакомившись с очередной информацией с карабахского фронта, нынешний руководитель Армении Н.Пашинян отправился в Москву.
«Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве».
Согласитесь, насчет интереса Еревана к евразийскому пространству - полная неожиданность. Это что-то новое, я бы даже сказал, интригующее.
Разумеется, Москва спит и видит как евразийский проект покидает «гавань мечты»,чтобы пристать к «причалу реальности». Однако ереванский визитер до сих пор не обнаруживал сколь-нибудь живого интереса к данной теме. Скорее даже наоборот…
Заговор против Евразии
Армению с полным на то правом можно считать активным членом, скажем так, «Клуба особо миролюбивых государств», возглавляемого Вашингтоном и присвоившего себе право бомбить где захочется, как захочется и кого захочется. Послушать армян, этим правом они наделены самим господом богом с момента своего появления на свет. И воюют они вовсе не с азербайджанцами, а… С кем бы вы думали, читатель, воюют армяне последние тридцать с лишним лет? «На деле нет никакой армяно-азербайджанской войны, есть российско-армянская война. И из этой войны армяне дважды выходили победителями. В Москве это знают давно… » - подобными цитатами препровождала армянская пресса лидера страны Н.Пашиняна на очередную встречу с лидером России В.Путиным!
Притом, что Ереван не делает секрета из причин столь неадекватного политического поведения. Об этом ежедневно твердят все ведущие политики в Ереване, где располагается самое большое зарубежное представительство в Закавказье – Посольство CША в Армении. И это при том, что Вашингтону, как, впрочем, и Лондону, Москве и прочим европейским столицам давно и доподлинно известно о ее территориальных претензиях к своим соседям: Турции, Азербайджану, Грузии и, что удивительней всего, патронирующей ее России!? (Крым-то оказывается исконная армянская земля! Не говоря уже о Северном Кавказе!?)
В американских конспирологических исследованиях рассматривается политологическая версия о заговоре фактически против всего мира, возглавляемого известным финансистом Соросом и целым рядом авантюрных политиков. Их цель - "создание Большого Ближнего Востока под устойчивой американской властью, которая возьмет под устойчивый контроль будущие движения капитала и энергетических потоков Китая, России и Европейского союза».
В мощи упомянутых столиц, а также ЕС Вашингтону мерещится не исключаемая растущая опасность жизненным интересам США. И заключается она в том, что однажды Москва, Пекин и Брюссель «могут отказаться от американских правил игры». Даже если этого не произойдет, чисто теоретическая угроза такой перегруппировки международных сил может лишить США того особого положения в мировых делах, которым она уже практически располагает и которое не может не учитываться в планируемых военно-политических союзах. А причем тут Армения? – спросит читатель. А при том, что эта страна обладает целым рядом возможностей, которые делают ее незаменимой в кавказском направлении американской экспансии.
Помимо удобного геополитического положения она располагает ощутимым влиянием в России, Грузии, Иране. В США не могут не нарадоваться на дружбу и братство армянских экспансионистов с иранскими аятоллами. Растущие военно-политические возможности Еревана служат важнейшим фактором в его неизбежном противостоянии с Баку и Анкарой. Ереванский экспансионизм вполне может вызвать к жизни создание ими эффективного регионального тандема, с целью противостоять армянским замыслам. Как бы там ни было, авторам геополитического проекта Большого Ближнего Востока придется выбирать или как-то иначе решать эту проблему, что само по себе будет способствовать новой роли Армении. Так что очередная вспышка антироссийских настроений в Ереване лишь прелюдия к кавказским играм США, в которых Армении может быть отведена особая роль. Выступать армянству в этом качестве – союзника западных сил, планирующих взятие под контроль всю Евразию с ее неисчислимыми подземными кладовыми не впервой. Итак, то что может показаться новым курсом Армении - всего лишь старая мечта армянства о движении на Запад, с временной и вынужденной остановкой у врат мощнейшего государства Евразии – России.
Этим фактором и объясняются политические игры Москвы с Ереваном, свидетелем которых мы стали в последнее время.
Цена армянской лояльности
Из сказанного вовсе не следует, что расчеты армянства, ориентированные на ослабление России в предстоящей схватке с США полностью подтвердятся. Вашингтон готовится не к военному поражению своего противника (военный способ в противоборстве ядерных держав давно исключен в силу своей самоубийственности), а к лишению его статуса де-факто великой державы. А это не кратковременная акция, а длительная и ожесточенная схватка за лидерство.
Однако на острых поворотах противоборства с Западом от союзников может потребоваться нечто большее, чем формальное подтверждение лояльности. Это-то и приведет к внутриполитическому кризису в Армении, всполохи которого Н. Пашиняну только что удалось погасить с превеликим трудом. Какую цену за лояльность запросит у Москвы армянский премьер на сей раз?
Военный эксперт Леонид Нерсисян только что c радостью оповестил своих соотечественников, что в последние два года Ереван показывает куда большие темпы военных закупок, чем соседний Азербайджан. В то же время в армянской прессе не утихает шум вокруг модернизации азербайджанских вооруженных сил. Однако воинствующих армян беспокоит нечто новое в настроениях нового поколения. Политика экспансионизма породила неожиданную дилемму чисто армянского свойства: чем больше оккупированных территорий у Армении, тем меньше армян желающих в ней оставаться. Если эта неожиданная тенденция не будет преодолена, под вопросом может оказаться главный проект – Великая Армения. У Еревана есть только один способ остановить отток населения – начать новую войну. И только победоносную. А если она таковой не окажется? В этом случае Армения как союзник США в Большой войне против России лишается своей привлекательности, со всеми вытекающими из этого печальными последствиями. Армянские аналитики сквозь зубы вынуждены признать, что именно неизбежность перманентной войны стимулирует отъезд на Запад тысяч молодых армян. Заманчивые житейские перспективы, обещанные идеологами миацума – оказались обычным враньем. Война ради призрачного величия становится нескончаемым походом для нескольких поколений армян. В том, теперь уже далеком 1988 году никому такая перспектива и в голову не приходила. Сейчас же – очевидная данность. То ли еще будет…