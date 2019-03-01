Коллегия Адвокатов интегрируется в Европу Фото
Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым приняла участие на 47-м собрании руководителей адвокатских коллегий Европы, которое с 28 февраля по 1 марта проходило в Вене.
На конференции «Верховенство закона» на тему «Текущая ситуация с адвокатурой в Австрии и верховенство закона» выступил министр юстиции Йосеф Мозер. Председатель Верховного суда Австрии Элизабет Ловрек представила доклад «Угрозы независимости судов на европейском пространстве». Также мероприятие запомнилось выступлением профессора Университета Этвоса Лоранда Петры Барда.
Представители Коллегий адвокатов разных стран также выступили с докладами о ситуации с адвокатурой у себя в стране. Были обсуждены пути решения имеющихся проблем.
В особенности были проведены дискуссии о роли адвокатуры в предотвращении реформ в Польше и Венгрии, которые создают угрозу независимости судебной власти.
В рамках мероприятия был организован торжественный прием со стороны секретариата канцлера Австрии. Участникам мероприятия передали приветствия от имени канцлера Австрии Себастьяна Курца, который отметил исключительную роль данной конференции.
В ходе конференции состоялись встречи между руководством Коллегии адвокатов Азербайджана с руководителями адвокатских ассоциаций ряда стран, обсуждено сотрудничество и обмен опытом.
Кроме того, в рамках визита руководство Коллегии адвокатов Азербайджана провело плодотворную двухстороннюю встречу с руководством Совета коллегий адвокатов Европы и юридических обществ (CCBE). На встрече представители CCBE были проинформированы о реформах, проведенных в сфере адвокатуры в Азербайджане и обсуждены перспективы будущего сотрудничества.