Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым приняла участие на 47-м собрании руководителей адвокатских коллегий Европы, которое с 28 февраля по 1 марта проходило в Вене.

На конференции «Верховенство закона» на тему «Текущая ситуация с адвокатурой в Австрии и верховенство закона» выступил министр юстиции Йосеф Мозер. Председатель Верховного суда Австрии Элизабет Ловрек представила доклад «Угрозы независимости судов на европейском пространстве». Также мероприятие запомнилось выступлением профессора Университета Этвоса Лоранда Петры Барда.

Представители Коллегий адвокатов разных стран также выступили с докладами о ситуации с адвокатурой у себя в стране. Были обсуждены пути решения имеющихся проблем.

В особенности были проведены дискуссии о роли адвокатуры в предотвращении реформ в Польше и Венгрии, которые создают угрозу независимости судебной власти.