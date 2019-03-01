Самир Шарифов недоволен рейтингом наш комментарий
Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов выразил недовольство уровнем кредитного рейтинга страны, который установили ведущие международные рейтинговые агентства. По его словам, нашей стране должен быть присвоен более высокий инвестиционный рейтинг, так как Азербайджан успешно решил свои проблемы, возникшие после экономического кризиса. В частности, правительство решило проблему задолженности, значительно выросли валютные резервы, что, естественно, является причиной повышения рейтинга страны.
И действительно, такие ведущие рейтинговые агентства как Standard & Poor's, Moody's и Fitch снизили ранее кредитный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до уровня "BB+". В свое время это, конечно, было обосновано. Глубокий кризис, охвативший всю мировую экономику, не обошел стороной и Азербайджан. А последовавшие в течение одного 2015 года одна за другой две масштабные девальвации маната парализовали банковскую систему страны. А вскоре и всю экономику в целом. В этот период и приняли ведущие международные рейтинговые агентства решение о понижении рейтинового уровня страны. Тогда это можно было понять.
Но правительство страны вместе с Центробанком приняли целый ряд целенаправленных мер, и в короткие сроки вывели экономику из опасной ситуации. В течение двух лет удалось решить проблему внешней задолженности, которую особенно усугубляло положение Международного банка. Значительно выросли валютные резервы как в Нефтяном фонде, так и в Центробанке, сумма которых сегодня намного превышает 40 млрд манатов, превысив додевальвационный уровень. А глубокие реформы в экономике позволили намного поднять уровень жизни населения. Всего два года понадобилось для обуздания гиперинфляции, обрушившейся на страну, и снизить ее с 14% до нормального уровня в 2%-3%. А с начала текущего года на нас и вовсе обрушился целый каскад указов главы государства, направленных на решение социальных проблем населения. Значительно повысился уровень минимальных пенсий, зарплат, пособий… А совсем недавно президент Ильхам Алиев решил и такой сложный вопрос, как проблемные кредиты. Но и на этом, как следует из заявлений самого главы государства, правительство останавливаться не намерено. И по поступающим сведениям, скоро ожидаются такие масштабные реформы, о которых страна давно уже мечтает.
Но вот только не вяжется все это с низким международным рейтинговым уровнем. И естественное недовольство правительства создавшейся ситуацией понять легко. Каждая работа должна находить достойную оценку. Как знания школьника заслуженно оцениваются преподавателями, так и состояние экономики стран должно точно отражаться в ее рейтинге. Поэтому, думается, настала пора повысить рейтинг Азербайджана хотя бы на один уровень. Страна успешно решила свои проблемы после экономического кризиса, повлекшего снижение ее рейтинга, а теперь не мешало бы повысить его до прежнего уровня "BBB-".
И ожидать этого, можно уверенно сказать, осталось недолго. Так, одно из крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings уже прогнозирует рост экономики Азербайджана в этом году на 3,5%, утвердив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне «ВВ+» и стабильным прогнозом. Агентство называет и факторы, способствующие росту ВВП в Азербайджане. Причем, здесь в одной строке следуют как нефтяной, так и ненефтяной секторы, они уже оцениваются как равноценные сферы и международными аналитиками. В частности, экспорт газа в рамках проекта "Шахдениз-2" и увеличение инвестиций в связи с продлением соглашения о разделе добычи углеводородов по АЧГ поддержит рост ВВП в Азербайджане. А туризм и сельское хозяйство будут стимулировать развитие ненефтяного сектора страны. Увеличение российского спроса на сельскохозяйственную продукцию из Азербайджана, устойчивый сектор туризма и запуск карбамидного и других заводов будут стимулировать экспорт ненефтяных продуктов и услуг.
Правда, тот же Fitch Ratings оценил состояние банковского сектора Азербайджана, как крайне слабое. При этом, хотя он и отмечет некоторое улучшение в этом секторе после реструктуризации в 2017 году, но напоминает, что проблемные кредиты на конец 2018 года составили 17%. Но и эта проблема, как мы уже отметили выше, уже решена. Причем на беспрецедентно высоком уровне. Думается, решение этой крайне сложной для банковской системы проблемы повлечет резкий всесторонний рост и этого сектора. Удалено, так сказать, последнее препятствие. Следовательно, уже не остается ни причин, ни поводов для дальнейшего несоответствия реальных достижений соответствующим рейтингам.