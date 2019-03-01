Мамед Эфендиев 11:39

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов выразил недовольство уровнем кредитного рейтинга страны, который установили ведущие международные рейтинговые агентства. По его словам, нашей стране должен быть присвоен более высокий инвестиционный рейтинг, так как Азербайджан успешно решил свои проблемы, возникшие после экономического кризиса. В частности, правительство решило проблему задолженности, значительно выросли валютные резервы, что, естественно, является причиной повышения рейтинга страны.

И действительно, такие ведущие рейтинговые агентства как Standard & Poor's, Moody's и Fitch снизили ранее кредитный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до уровня "BB+". В свое время это, конечно, было обосновано. Глубокий кризис, охвативший всю мировую экономику, не обошел стороной и Азербайджан. А последовавшие в течение одного 2015 года одна за другой две масштабные девальвации маната парализовали банковскую систему страны. А вскоре и всю экономику в целом. В этот период и приняли ведущие международные рейтинговые агентства решение о понижении рейтинового уровня страны. Тогда это можно было понять. Но правительство страны вместе с Центробанком приняли целый ряд целенаправленных мер, и в короткие сроки вывели экономику из опасной ситуации. В течение двух лет удалось решить проблему внешней задолженности, которую особенно усугубляло положение Международного банка. Значительно выросли валютные резервы как в Нефтяном фонде, так и в Центробанке, сумма которых сегодня намного превышает 40 млрд манатов, превысив додевальвационный уровень. А глубокие реформы в экономике позволили намного поднять уровень жизни населения. Всего два года понадобилось для обуздания гиперинфляции, обрушившейся на страну, и снизить ее с 14% до нормального уровня в 2%-3%. А с начала текущего года на нас и вовсе обрушился целый каскад указов главы государства, направленных на решение социальных проблем населения. Значительно повысился уровень минимальных пенсий, зарплат, пособий… А совсем недавно президент Ильхам Алиев решил и такой сложный вопрос, как проблемные кредиты. Но и на этом, как следует из заявлений самого главы государства, правительство останавливаться не намерено. И по поступающим сведениям, скоро ожидаются такие масштабные реформы, о которых страна давно уже мечтает.