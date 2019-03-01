Андрей Аршавин: «Бакинский финал «Зенит» - «Арсенал» был бы для меня идеальным»

После сегодняшней Конференции АФФА звездные ветераны мирового футбола, которые участвовали вчера в показательном матче в центре Баку, поделились своими впечатлениями с представителями СМИ.

Один из лучших игроков в истории российского футбола, обладатель Кубка УЕФА, экс-футболист питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отметил, что вчерашняя игра была больше для детей, для популяризации футбола.

«Я в третий раз в Баку. В первый раз играл против сборной Азербайджана, во второй раз меня пригласили сюда в гости, а сейчас приехал на официальное мероприятие. Нынешний мой визит, наверное, отличается тем, что больше общаемся с прессой».

Говоря о финале Лиги Европы в Баку, который состоится 29 мая, Аршавин заявил, что, конечно же, хотел бы видеть в решающей игре родной «Зенит».

«Ну а финал «Зенит» - «Арсенал» и вовсе был бы для меня идеальным», - с улыбкой подчеркнул Андрей.

Португалец Деко напомнил, что это его второй приезд в Баку.

«Первый был со сборной Португалии. Тогда не было возможности посмотреть город. В этот раз все иначе. Гулял намного больше. Мне здесь понравилось. Рад, что АФФА проделала столько работы для развития футбола. Приеду и на финал Лиги Европы. Надеюсь, в финале сыграет мой бывший клуб «Челси».

Ганский футболист Майкл Эссьен также хочет, чтобы 29 мая на поле в Баку вышел лондонский клуб, за который он провел лучшие годы карьеры. «Я рад, что приехал. Надеюсь, что вернусь сюда в конце мая».

Еще один победитель Лиги чемпионов, польский вратарь Ежи Дудек отметил, что ему приятно было видеть на вчерашней игре столько болельщиков.

«Не ожидал увидеть столько людей. Были и болельщики «Ливерпуля» и «Челси». Было приятно. Рад, что оказался в этой компании. По поводу же финала Лиги Европы могу сказать, что для Азербайджана будет успехом провести матч такого уровня».