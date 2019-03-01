В зоне отдыха в Сумгаите нашли тело мужчины
В Сумгаите в семейном центре отдыха "Нептун" на побережье Каспия обнаружено тело мужчины, сообщает Report.
Согласно информации, это житель Масазыра 50-летний Афган Рагимов.
Место происшествия было осмотрено сотрудниками правоохранительных органов. Тело Рагимова было передано на экспертизу в Сумгаитское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Экспертиза показала, что причиной смерти стал сердечный приступ.
В связи с произошедшим начато расследование.