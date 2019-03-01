Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев потребовал, чтобы сотрудники МВД и военнослужащие сбросили лишний вес, сообщает Kun.uz со ссылкой на источники в Наманганской области, которую глава узбекского государства недавно посетил с рабочей поездкой.

«Нам не нужны военные и сотрудники органов внутренних дел с лишним весом. Как они будут ловить преступников? Пусть занимаются спортом. Это не для меня, это будет пользой для них», – цитируют президента источники.

Ранее президент Узбекистана, выступая на селекторном совещании по вопросам здравоохранения, сказал, что примерно половина населения страны имеет избыточный вес, у 46% наблюдается повышенный уровень холестерина, у 31% – высокое кровяное давление. Среди причин были названы «малоподвижный образ жизни и неправильное питание».